برشلونة يقترب من حسم أولى صفقات الموسم الجديد

أكد تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، أن برشلونة اقترب من حسم أولى صفقات الموسم الجديد 2025-2026.ويسعى البارسا إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، بعدما أبرم صفقة وحيدة في الصيف الماضي، كانت الإسباني داني أولمو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة قطع شوطا طويلا جدا من المفاوضات مع الدولي الألماني جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، لضمه في الصيف المقبل.وينتهي عقد تاه مع ليفركوزن، بنهاية الموسم الجاري، وقد اتخذ قرارا بخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات بين برشلونة وومثلي تاه جارية على قدم وساق، ومن الممكن الحصول على توقيع اللاعب بشكل نهائي، في يناير المقبل، لأنها ستكون بداية الفترة القانونية للتفاوض مع أي ناد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حسم الصفقة لصالحه بنسبة 60% رغم اهتمام العديد من الأندية الأخرى بضمه.

ومن المقرر أن يوقع تاه مع برشلونة عقدا لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى موسم اختياري.

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