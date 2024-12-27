رجل يعثر على دب في غرفته بينما تبحث الحكومة اليابانية على ترخيص لقتله

في حادثة غريبة، عثر رجل في إحدى المناطق الريفية باليابان على دب داخل غرفة الاستقبال في منزله، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء. تأتي هذه الواقعة بينما تستعد الحكومة لتخفيف القيود القانونية على قتل الدببة.

وكان الدب جالساً تحت “كوتاتسو”، وهي طاولة يابانية تقليدية منخفضة مغطاة ببطانية ومزودة بمدفأة، تُستخدم عادة في المنازل اليابانية لمواجهة البرد.

وصرّح الرجل، الذي يعيش في مقاطعة فوكوشيما شمال شرق اليابان، قائلاً: “عدت إلى المنزل من العمل لأجد دباً يضع رأسه تحت الكوتاتسو”. وقد بلغ طول الدب حوالي 90 سنتيمتراً.

الرجل الستيني، الذي يعيش بمفرده، توجه إلى منزل أحد جيرانه وطلب المساعدة من الشرطة. وعندما عاد إلى المنزل بعد أكثر من ساعة، وجد أن الدب لا يزال هناك، وقد بعثر بعض المواد الغذائية على الأرض.

من جهتها، طلبت الشرطة من السكان القريبين إما إخلاء منازلهم أو التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وفقاً لوكالة “كيودو” للأنباء. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة الحادثة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) أنّ الدب كان لا يزال داخل المنزل في منتصف الثلاثاء، وعرضت لقطات تظهر عناصر من الشرطة في محيط المنزل.

بوابة الأهرام