رئيس مجلس السيادة القائد العام يشرف احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد – فيديو

شارك السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء، المسيحيين احتفالاتهم بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية ببورتسودان ، وسط إستقبال شعبي كبير. بحضور والي البحر الأحمر وعدد من التنفيذيين ورجال الدين المسيحي.

وأعرب الفريق أول الركن البرهان في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وقال ” نسأل الله أن تمر هذه الذكرى وبلادنا تنعم بالسلام الذي كان يحمل رايته السيد المسيح ” مبيناً أن السودانيين لايستحقون ما يحدث لهم من ظلم ومآسي.

معرباً عن أمله في أن تأتي هذه الذكرى في العام القادم، والسودان يشهدا سلاما واستقراراً .

وأشاد سيادته بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية العريقة التي كان لها سهما في صنع إستقلال السودان ودعم الدولة السودانية.