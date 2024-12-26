الوزيرة هزار تطمئن على جاهزية القنصلية السودانية بليبيا لامتحانات الثانوية ببنغازي

اطمأنت الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية على استعدادات القنصلية السودانية ببنغازي لاستقبال امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 ضمن زيارتها لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراتة ضد المنتخب الأثيوبي ضمن تصفيات الأمم الأفريقية للاعبين المحليين .

وأشادت الوزيرة هزار بجهود السفارة السودانية ودعمها ومساندتها للجالية مؤكدة على نجاح القنصليات في كافة المدن الليبية من احتواء السودانيين وتسهيل مهامهم الحياتية بتوفير خدمات التعليم والصحة .

وتابعت بتواجد الجالية السودانية ووحدتها من خلال مباراة المنتخب الأولى وهي ترسخ لمفاهيم الوطنية والقومية السودانية وشعارها ( سودانا فوق ) معبرة عن فخرها بالسودانيين الذين شجعوا وساندوا المنتخب تحت المطر والبرد الشديد.

وعن امتحانات الشهادة السودانية التي يستضيفها مركز الجامعة الليبية البريطانية ببنغازي.