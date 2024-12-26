رئيس القضاء ووزير الخارجية يبحثان تسريع العمل المتصل بشؤون السلطة القضائية بالخارج

اكد رئيس القضاء مولانا عبدالعزير فتح الرحمن عابدين، ووزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف، أهمية تسريع عجلة العمل المتصل بالوزارة والسلطة القضائية بإعتباره حلقة الوصل في كل ما يتعلق بشئون السلطة القضائية خارج البلاد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية علي يوسف لرئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين بمقر إقامته ومكتبه في مدينة بورتسودان، أمس لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة.

وناقش اللقاء إيجاد الصيغ المناسبة لإنفاذ الإعلانات القضائية الخارجية عبر الطرق الدبلوماسية وضرورة الإسراع في تنفيذها وتذليل كل العقبات التي تواجه ذلك.

وبحث اللقاء أهمية تدريب وتأهيل المأذونين والمكلفين بالأعمال القضائية لدى السفارات الخارجية المنتشرة في عدد من الدول التي لها تعاون مشترك مع السلطة القضائية بالبلاد .

أكد المجتمعون في لقاءهم إمكانية إنتداب موظف من وزارة الخارجية إلى رئاسة السلطة القضائية في بورتسودان للقيام بكل الأعمال المتصلة بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية متمثلة في مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان الذي يتبع إلى مكتب صاحب السعادة رئيس القضاء من أجل تسريع عجلة العمل بإعتباره حلقة الوصل في كل ما يتعلق بشئون السلطة القضائية خارج البلاد.