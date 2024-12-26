سياسية
وزارة الخارجية السودانية: سيظل حرمان أبنائنا من الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية نقطة سوداء في سجل السلطات التشادي
وزارة الخارجية السودانية:
– بذلنا كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الخارجية التشادية ومفوضية اللاجئين لإقناع السلطات التشادية بإقامة الامتحانات حتى لا يتضرر الطلاب بسبب التقديرات السياسية الخاطئة، لكن دون جدوى
– يأتي هذا الموقف امتداداً لنهج السلطات التشادية العدائي من السودان، إذ ظلت تقدم كل أنواع الدعم للمليشيا خدمة لأجندة رعاتها الإقليميين
– إن حرمان الطلاب الأبرياء من حق التعليم وتهديد مستقبلهم يمثل خرقاً واضحاً لأحد مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها القانون الدولي
– سيظل حرمان أبنائنا من الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية نقطة سوداء في سجل السلطات التشادي وسياستها العدوانية تجاه الشعب السوداني.
الجزيرة – السودان