انطلاق ورشة تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان بمدينة بورتسودان

انطلقت بمدينة بورتسودان أعمال ورشة تنشيط وتقييم اتفاق جوبا لسلام السودان، بمشاركة واسعة من مفاوضي تنظيمات مسار دارفور.

وركزت النقاشات خلال الورشة أمس الأربعاء على مراجعة كافة بروتوكولات الاتفاق، بهدف تقييم مدى تحقيق أهدافه وتعزيز آليات تنفيذه.

وأكد المشاركون على أهمية التعاون لتنفيذ الإتفاق رغم الظروف والتعقيدات التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى وجود عدد من البروتوكولات القابلة للتنفيذ في المرحلة الراهنة.

وتختتم الورشة اعمالها وتصدر التوصيات الختامية اليوم، تمهيدا لرفعها إلى قيادات الحركات المسلحة لمناقشتها مع شركاء الفترة الانتقالية.