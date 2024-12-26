وزارة البنية التحتية بالنيل الأبيض تقف على التروس الوقائية لفيضان النيل بمحلية الدويم

وقف المهندس بشير ضو البيت مدير إدارة الطرق المشرف على قطاع الدويم وشبشة يرافقه الاستاذ محمد صديق ممثل المدير التنفيذى لمحلية الدويم ، تفقدوا صباح اليوم سير عمل الآليات العاملة بمحلية الدويم واكتمال عمليات تعلية التروس الترابية بمناطق كبري الدويم ومنطقة وكرة والتي اجتاحتها الفيضان خلال الايام الماضية ، كما اطمأن سيادته على اكتمال العمل في ترس مدينة شبشة الشيخ برير والتي عانت أيضا من فيضان النيل الأبيض .

من جهته أعرب ممثل المدير التنفيذي للمحلية عن سعادته بإكمال اعمال تعلية التروس وتجنب المحلية من اي مخاطر اخرى لارتفاع منسوب النيل ، وجاء هذا النجاح للتدخلات السريعة التي قامت بها وزارة البنى التحتية وتوفير كافة معينات العمل ومتابعته بصورة متواصلة وتوجيه المهندسين لإنجاز اعمال الاليات التي كللت بالنجاح .