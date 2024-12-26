سياسية
وزارة البنية التحتية بالنيل الأبيض تقف على التروس الوقائية لفيضان النيل بمحلية الدويم
وقف المهندس بشير ضو البيت مدير إدارة الطرق المشرف على قطاع الدويم وشبشة يرافقه الاستاذ محمد صديق ممثل المدير التنفيذى لمحلية الدويم ، تفقدوا صباح اليوم سير عمل الآليات العاملة بمحلية الدويم واكتمال عمليات تعلية التروس الترابية بمناطق كبري الدويم ومنطقة وكرة والتي اجتاحتها الفيضان خلال الايام الماضية ، كما اطمأن سيادته على اكتمال العمل في ترس مدينة شبشة الشيخ برير والتي عانت أيضا من فيضان النيل الأبيض .
من جهته أعرب ممثل المدير التنفيذي للمحلية عن سعادته بإكمال اعمال تعلية التروس وتجنب المحلية من اي مخاطر اخرى لارتفاع منسوب النيل ، وجاء هذا النجاح للتدخلات السريعة التي قامت بها وزارة البنى التحتية وتوفير كافة معينات العمل ومتابعته بصورة متواصلة وتوجيه المهندسين لإنجاز اعمال الاليات التي كللت بالنجاح .
من جانبه أكد المهندس بشير ضو البيت المشرف الفني على محلية الدويم ، أن محلية الدويم أصبحت آمنة من ناحية الفيضان والتي هدد المدينة خلال الايام الماضية ، واكد اهتمام حكومة الولاية ودعمها المتواصل في توفير الاليات لتخفيف مخاطر فيضان هذا العام والذي تسبب باضرار كبيرة بجميع المحليات بالولاية ، وأعرب عن شكره للأخ وزير البنى التحتية المهندس الطيب محمد الحسن للمتابعة المستمرة ودعمه المتواصل لجميع الفرق العاملة بالمحليات ، كما اشاد بجهود المواطنين ودعمهم لانجاح هذا العمل .
سونا