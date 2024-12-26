شاهد بالصورة.. أم درمان تستعيد عافيتها.. ناشط سوداني يلتقط صورة معبرة من أمام أشهر شوارع المدينة العريقة والجمهور يتفاعل: (أم در يا حبيبة يا منى يا قصيدة)

فجر ناشط سوداني, السعادة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بلقطة وصفها المتابعون بالجميلة والمعبرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط قام بالتقاط صورة من أمام أشهر الشوارع بمدينة أم درمان.

الناشط التقط الصورة من صينية محلية أم درمان, بالقرب من ميدان حوش الخليفة الشهير الذي تقام فيه احتفالات المولد النبوي الشريف بالمدينة العريقة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور الصورة بسعادة كبيرة وتعليقات متفائلة بعودة الحياة لطبيعتها بأم درمان.

وجاءت أبرز تعليقات المتابعين (أم درمان تستعيد عافيتها) و (أم در يا حبيبة يا منى يا قصيدة) و (أم درمان الريد والحنان يارب ترجعنا ليها) و (امتى أرجع لأمدر وأعودها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين