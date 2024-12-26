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شاهد.. الشيخ الراحل محمد سيد حاج يرد على “عسكري” بإحدى المطارات العربية خاطبه بكلمة “يا زول” دون أن يفهم معناها: (هذا هو معناها ويفهمه العرب الأصليين)

2024/12/26
محمد سيد حاج

حكى الشيخ السوداني الراحل محمد سيد حاج, في إحدى محاضراته موقف قابله بمطار بإحدى الدول العربية, دون أن يكشف عنها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الشيخ تفاصيل حديث دار بينه وبين “عسكري” داخل المطار.

وقال فضيلة الشيخ الراحل أن “العسكري”, خاطبه بكلمة يا “زول”, الشهيرة في السودان, دون أن يعرف معناها.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام الشيخ, بشرح معنى كلمة “يا زول” للعسكري الذي أكد أنه يجهل معناها.

حيث ذكر له أن كلمة “يا زول”, عند العرب الأصليين (البصح بصح) تعني الشخص الظريف, وهي كلمة موجودة في المعاجم العربية القديمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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