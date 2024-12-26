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شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تغني في حفل حاشد بعبارات وإيحاءت مثيرة: (ما كعبة البايرة كعبة المتزوجة ولسة دايرة) وساخرون: (بعد الحرب تنتهي عند حرب جديدة مع القونات)

2024/12/26
مايك 1

أثارت مطربة سودانية مغمورة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة المغمورة تغني في حفل حاشد حضره جمع من الناس.

وتغنت المطربة بعبارات خارجة تحمل إيحاءت مثيرة وفقاً لما فسر المتابعين, ورددت الفنانة خلال وصلتها الغنائية: (ما كعبة البايرة كعبة المتزوجة ولسة دايرة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد هاجم الكثير منهم المطربة, فيما سخر البعض من انتشار أمثالها, وكتب أحدهم ساخراً: (بعد الحرب تنتهي عند حرب جديدة مع القونات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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