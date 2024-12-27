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إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس – صور

2024/12/27
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جورجينا

في إطلالة ساحرة وجذابة، شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور المميزة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، احتفالًا بأجواء الكريسماس.

وظهرت جورجينا في هذه الصور برفقة كريستيانو وأطفالهما، ليعكسوا صورة عائلية مليئة بالحب والدفء في هذا الموسم المميز.

اختار الثنائي الشهير إطلالة متطابقة تمامًا، حيث ارتدوا جميعًا “بيجامات” بنقشة كاروهات مميزة، ما أضفى لمسة من المرح والانسجام على المشهد العائلي. وكانت الملابس مريحة وأنيقة في الوقت ذاته، تتناسب مع أجواء الكريسماس التي تعكس جوًا من البهجة والاحتفالات.

وبينما ظهرت جورجينا بشكل لافت، نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأوف وايت، الذي أكمل جمال تنسيقها وأضفى لمسة من الأناقة. أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح وجهها بطريقة طبيعية ومشرقة، بينما اختارت تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى، ما أضاف إلى إطلالتها لمسة من العصرية.

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تتميز جورجينا دائمًا بمشاركتها إطلالات جذابة وساحرة مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء أثناء حضورها المهرجانات والحفلات أو خلال مشاركتها لحظاتها الخاصة مع أسرتها. وهذه الصور الجديدة لم تكن استثناءً، إذ لاقت إعجابًا واسعًا من جمهورها، الذين أكدوا على أناقتها وروحها العائلية الدافئة في هذه المناسبة السعيدة.

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صدى البلد

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