غوارديولا: مانشستر سيتي بات مهدداً بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

اعترف جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) إلى التراجع الملحوظ في أداء الفريق، حيث خسر تسع مباريات وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 12 مواجهة في جميع البطولات. كما تكبد مانشستر سيتي ست هزائم في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

حاليًا، يحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل. كما يبتعد السيتي بفارق أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، ونقطة واحدة عن المركز الخامس، الذي قد يتيح فرصة المشاركة في البطولة الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة فشل فيها مانشستر سيتي في التأهل لدوري الأبطال كانت في موسم 2009/2010، علماً أن الفريق، تحت قيادة غوارديولا، توج بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات في المواسم الأخيرة، وأحرز اللقب ست مرات في آخر سبعة مواسم.

وفي حديثه عن احتمال غياب الفريق، قال غوارديولا قبل مواجهة إيفرتون في مباراة “البوكسينج داي” (اليوم الذي يلي عيد الميلاد): *”أفهم الوضع جيدًا، فقد حدث ذلك لأندية أخرى في هذا البلد كانت مهيمنة لسنوات طويلة، لكنها عانت من الغياب عن دوري أبطال أوروبا لفترة.”*

وأكد: “اعتقد أن الفريق الوحيد الذي تواجد في كل موسم بدوري أبطال أوروبا خلال الـ11 أو الـ12 عاما الأخيرة هو مانشستر سيتي. الآن نحن مهددون، بالطبع نحن كذلك، بالتأكيد مهددون”.

وأردف: “لذلك علينا أن نحصد النقاط وأن نفوز بالمباريات، وإلا لن نتأهل لدوري الأبطال. إذا لم نتأهل، سيكون هذا بسبب أننا لا نستحق ذلك، لأننا لم نكن مستعدين، لأن لدينا الكثير من المشاكل، ولم نحلها، ولم نجد طريقة للفوز بالمباريات”.

وأكد: “بالطبع، هناك كثير من المتنافسين الذي يسعون للتأهل لدوري الأبطال. بالنسبة لأي نادي فهذا أمر مهم. والآن، نحن بعيدون، وإذا لم نفز بالمباريات، لن نتأهل”.

صحيفة البيان