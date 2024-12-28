إطلالة كيت ميدلتون الخضراء في عيد الميلاد – صورة

أطلت كيت ميدلتون في قداس عيد الميلاد بأناقة ملكية، حيث تألقت بمعطف أخضر زمردي من تصميم “ألكسندر ماكوين” الذي أضفى لمسة من الاحتفال على إطلالتها. نسقت مع المعطف قبعة متناسقة من “جينا فوستر” وحذاءً طويلاً من الجلد المدبوغ من “جيانفيتو روسي”. وأكملت إطلالتها بحقيبة أنيقة من “غريس هان” وبروش وأقراط من التوباز الأزرق والألماس من “روبنسون بيلهام”، مما أضفى لمسة من البريق على مظهرها. وتماشياً معها، ارتدى الأمير ويليام وأطفالهما ألواناً زرقاء وخضراء متناسقة، مما خلق لوحة عائلية ساحرة.

وارتدت الملكة كاميلا اللون الأخضر أيضاً، من خلال معطف وقبّعة خضراء اللون، كما حملت حقيبة “شانيل” Chanel سوداء.

وحتى الأميرة بياتريس، التي أجرت تغييراً في اللحظة الأخيرة في خططها من أجل أن تكون مع عائلتها في العطلة، ارتدت اللون الأخضر. فاختارت الأميرة الحامل عُصابة رأس مخملية لتتناسب مع معطفها بلون الجمل.

مجلة لها