مدير عام قوات الشرطة يوجه بترحيل طلاب الشهادة السودانية من وإلى مراكز الإمتحانات بمركبات الشرطة

وجه الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة مدراء شرطة الولايات بترحيل طلاب الشهادة السودانية من و إلى مراكز الإمتحانات بمركبات الشرطة.

جاء ذلك لدى ترأس سيادته لإجتماع هيئة إدارة قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام وأعضاء الهيئة حيث كانت إمتحانات الشهادة السودانية وتأمينها من أبرز المحاور إلى جانب الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولايات والخدمات التي تقدمها الشرطة للمجتمع ولمنسوبيها بالخدمة والمعاش والرعاية المقدمة لمصابي معركة الكرامة من النظاميين والمدنيين بمستشفيات الشرطة

وقد أكد سيادته على أن الإمتحانات تأتي في ظل تحديات كبيرة تفرضها معركة الكرامة الوطنية وتتطلب تضافر الجهود حتى تُؤدى في بيئة آمنة ومستقرة مشيراً في الوقت نفسه إلى التنسيق المحكم والدقيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ووزارة التربية والتعليم وحكومات الولايات لتحقيق هذا الهدف متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات الجالسين لإمتحانات هذا العام بالداخل والخارج

وقد درجت الشرطة في السنوات الماضية على تنفيذ مشروع ترحيل الطلاب في إطار مسئوليتها الإجتماعية للإسهام في تسهيل حركة الطلاب من وإلى مراكز الإمتحانات