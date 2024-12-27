الخدمات الصحية: نشر مفهوم طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية

إستقبلت الفريق شرطة (طبيب) / أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية وفد رابطة الصحفيين بمكتبها صباح الخميس بحضور العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة.

إبتدرت مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية حديثها بالترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة الوطنية من النظاميين والمدنيين والدعاء بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين ورحبت بوفد الصحفيين مثمنةً دور الصحافة الوطنية في التصدي للمؤامرة الكبرى على البلاد وإسناد ومؤازرة القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات المساندة ثم تطرقت للحديث عن أبرز إنجازات إدارتها خلال الفترة الماضية والخدمات التي ظلت تقدمها للمجتمع عبر مستشفياتها المنتشرة في كافة ولايات البلاد

وعن ملامح المرحلة المقبلة كشفت الفريق شرطة (طبيب) / أميرة عباس عن سعي إدارتها لنشر مفهوم ثفافة طب الأسرة وتوسعة رقعة المراكز الصحية بإعتبارها المستوى الأولي من مستويات العلاج حيث جاءت الإفتتاحات الأخيرة لمركز صحي فيليب ومركز صحي ديم سواكن في هذا الإطار وأضافت بأن الدعم المستمر من رئاسة قوات الشرطة هو المحرك الرئيسي لعمل الإدارة إلى جانب التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة الإتحادية وبقية الجهات ذات الصلة.

العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة جدد الترحيب بوفد رابطة الصحفيين وحيا روح المبادرة التي دفعتهم للوقوف على إنجازات قوات الشرطة رغم التحديات الراهنة. كما حيا مجهودات الإدارة العامة للخدمات الصحية التي لم تتوقف عن تقديم الخدمات العلاجية وتطوير الخدمة المقدمة في 14 مستشفى تتبع لها وأضاف بأن قرار الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بعلاج مصابي الكرامة من المدنيين والنظاميين مجاناً بمستشفيات الشرطة كان له الأثر الإيجابي الكبير

الأستاذ / عبدالماجد عبدالحميد تحدث عن الخدمات الصحية لقوات الشرطة وتاريخها الخدمي الناصع وعبر عن شكرهم وإمتنانهم لحفاوة الإستقبال وسعة الصدر في التعقيب على المداخلات وتوضيح الحقائق وتعهد بمواصلة العمل على الإسناد الإعلامي لقوات الشرطة وعكس مجاهداتها وتضحياتها وإنجازاتها.