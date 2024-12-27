لدى وداعه سفيري السودان بكل من السنغال والصومال .. البرهان يوجه بتعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية

وجه السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، بضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية وترقيتها ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ، بما يخدم مصالح البلاد العليا.

جاء ذلك لدى وداعه الخميس سفيري السودان لدى كل من السنغال والصومال السفير عبدالغني النعيم ،و السفير عبدالرحمن خليل بحضور وزير الخارجية السفير الدكتور علي يوسف.

وقال السفير عبدالغني النعيم سفير السودان لدى السنغال في تصريح صحفي تلقينا من السيد رئيس المجلس السيادي توجيهات وإرشادات تتعلق بسبل تطوير العلاقات وتعزيزها بين السودان والدول الإفريقية، وأهمية تفعيل دور السودان في المنظمات الإقليمية في أفريقيا والعمل على حماية مصالح السودان وأمنه القومي وسيادته ، لافتاً إلى ما يربط السودان من روابط ووشائج وعلاقات ومصالح عليا بالدول الإفريقية.