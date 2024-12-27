عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 بمصر.. 28 الف و338 طالبا وطالبة

يبلغ عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 بجمهورية مصرالعربية بعد غد السبت 28 الف و338 طالبا وطالبة

وأشارالفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة خلال التنوير الصحفى اليوم بمبانى السفارة ان الترتيبات اكتملت للامتحانات فى أربعة محافظات هى الجيزة والقاهرة والاسكندرية واسوان مشيرا لوجود 14 مركز امتحانات بمحافظة الجيزة و8 مراكز بالقاهرة بجانب مركزين بالإسكندرية ومركز واحد بمحافظة اسوان

واشار للظروف الاستثنائية

التى يعيشها الشعب السوداني جراء انتهاكات المليشيا المتمردة عليهم من قتل ونهب

على المواطنين مبينا ان الشعب السوداني يقف خلف قواته المسلحة لتحقيق الانتصار على ميليشيا الدعم السريع.

وكشف السفيرعن الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية حفاظًا على مستقبل الطلاب، بهدف إعداد جيل قادرعلى تحقيق تطلعات وآمال الأمة السودانية.

وأعلن السفيرعن تشكيل لجنة عليا برئاسة المستشار الثقافي ، للتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم في السودان ومصر.

وأضاف أن الطلاب وأولياء أمورهم يمكنهم الاطمئنان إلى أن كافة الترتيبات اللازمة قد تقدم بالشكر للمسؤولين في جمهورية مصر العربية على التسهيلات التي يقدمونها للأشقاء السودانيين.

واستعرض السفير جهود البعثة السودانية في مصر ودورها في الانفتاح على بعثات الدول الأجنبية والسفارات المختلفة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المندوبية الدائمة للسودان في جامعة الدول العربية لإحاطة الجامعة بما يحدث في البلاد.

وأوضح أن البعثة تواصل تقديم خدماتها الطبية وخدمات الجوازات والقسم القنصلي، حيث تستقبل يوميًا حوالي 5,000 معاملة.

كما أشار إلى وجود حملات توعية للمواطنين بمشاريع الانظمة والتحول الرقمي، وذكر أن هناك عددًا من المشروعات التي تعمل عليها البعثة، من بينها الانتقال إلى المقر الجديد خلال شهرين، لتقديم خدمات لائقة للمواطن السوداني.

وأعلن السفير عن تقديم خدمات جديدة تشمل توفير المقابروالتأمين الطبي، بالإضافة إلى رعاية كاملة بالتنسيق مع بعض الجهات الخيرية والدبلوماسية للسودانيين الذين يعانون من مشاكل في الكلى والأورام.

وأوضح أن مكتب شؤون الرعاية في القسم القنصلي تم توسيعه، مع الحرص على عقد امتحانات للطلاب في الجامعات والمعاهد والكليات لضمان استمرارية دراستهم وخدمة وطنهم.

و أعلن السفيرعن عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار لتسهيل أعمال المستثمرين السودانيين، وطالب السفير الطلاب وأولياء الأمور باحترام قيم الدولة المضيفة والانصراف مباشرة بعد أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن البعثة ستعمل على نشرعناوين مراكز الامتحانات والروابط التي تحتوي على كافة المعلومات التي تهم الطلاب وأولياء أمورهم، بما في ذلك روابط أرقام الجلوس.

ودعا السفير الإعلام إلى خلق مناخ إيجابي قبل الامتحانات، مع توجيه رسائل إعلامية يومية تلخص مسيرة الامتحانات، وإجراء لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومشرفي اللجان، لتوفير الجو المناسب لأبنائهم لأداء الامتحانات.

وفنّد السفير المزاعم بشأن العمل القنصلي والجوازات، موضحًا أن القسم القنصلي تمكن من إنجاز 263,973 معاملة بين يونيو وأكتوبر. فضلا عن الإنجاز بقسم الجوازات، الذى بلغ 194,553 معاملة، في حين أنجز القسم الثقافي 43,925 معاملة، والقسم الطبي 19,938 معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة إلى 522,388 معاملة.

وأكد السفير أن هذه الإنجازات تحققت بجهود ستة دبلوماسيين وأربعة إداريين وعدد محدود من العمال.

من جانبه، أوضح المستشار الثقافي الدكتور عاصم أحمد حسن أن هناك عددًا من التحديات التي واجهتهم خلال الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية، أبرزها العدد الكبير للطلاب البالغ حوالي اكثر من 28 ألف طالب وطالبة موزعين على أربع محافظات.