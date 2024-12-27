والي الخرطوم يشارك فى احتفالات اعياد الميلاد و مك النوبة يقول: سنحارب مع الجيش حتى حدود تشاد و”نحن النوبة الد واس حقنا”

إحتفلت الكنائس بولاية الخرطوم يوم الخميس بأعياد الميلاد المجيد وسط حضور مكثف من المسيحيين وذلك بمشاركة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعد الدين ومدير الادارة العامة للشئون الدينية طارق عبد الله.

وقدم والي الخرطوم التهئنة لجميع الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد مؤكدا ان التعايش في الأديان يتمثل في وجود المسيحي والمسلم في بيت واحد وأضاف أن الاحتفالات جاءت والخرطوم حزينة لان المليشيا دمرت المساجد و الكنائس وقال أن البرهان تعهد باعادة تأهيل الكنائس ضمن برامج اعادة التأهيل وسنعمل جميعا على ذلك وسنبدأ اولا بحصرالكنائس وتحديد حجم الاضرار ونحن كمسلمين ومسيحيين يجب أن نصلي من اجل شعبنا وقهر العدو وعودة السلام.

مدير الادارة العامة للشئون الدينية طارق عبدالله أكد أن الدين لا يفرق بين المسيحي والمسلم فهم شركاء في الوطن يجب أن نتحد في مواجهة الاستهداف الممنهج ضدنا بالتضامن مع الكنائس السودانية.

القس انجلو الزاكي رئيس اتحاد كنائس كرري عبر عن وقوفه ومساندتهم للجيش قائلا” نحن في اتحاد كنائس كرري نقول كرري تحدث عن رجال كالاسود الضارية الان نحن أكثر من عشرة طوائف يمثلون مجلس الكنائس السوداني فضلنا البقاء مع الجيش لأن الجيش يعني الامان ويعني وحدة الوطن وبيننا140 قسيس” لافتاً أنهم في مرحلة ليس فيها فرق بين مسيحي ومسلم لان المليشيا قتلت المسلم والمسيحي لذلك خصصنا احتفالاتنا للصلاة للجيش لكي يحقق الانتصارات كما ان الكنائس استنفرت افرادها لدعم الجيش.