رئيس مجلس السيادة يلتقي الوفد الشعبي لأهالي وادي حلفا

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، الوفد الشعبي لأهالي وادي حلفا.

وأشار إلى أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مسارح العمليات العسكرية، مؤكداً دعم وإسناد الوفد للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة.

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