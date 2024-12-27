والي الشمالية يلتقي القنصل المصري

أكد والي الشمالية عابدين عوض الله والقنصل المصري مصطفى ربيع خلال لقائهما على عمق العلاقات بين السودان ومصر، وتعهدا بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وشكر القنصل الوالي على الدعم الذي تقدمه الحكومة السودانية للقنصلية، ووعد بدعم المشاريع التنموية بالولاية. كما أعلن عن افتتاح المقر الجديد للقنصلية وعدد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى خدمة المواطنين المصريين والسودانيين.

وأعلن الوالي عن إفتتاح المقر الجديد للقنصلية العامه بحلفا بالتزامن مع الإحتفال بأعياد الإستقلال، وقال سنقدم هدية لمستشفى حلفا وسيتم إفتتاح عدد من المنشآت التي التزم بتنفيذها والي الولاية للمحافظة على حقوق السائقين المصريين وحمايتهم بإعتبارهم همزة وصل بين البلدين.

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