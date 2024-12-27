بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تحكي قصتها مع الرجل الذي اشتهر بحبها وإعجابه بها: (بجيني في البيت الساعة 3 صباحا وخلع ملابسه أمامي في إحدى حفلاتي وفضحني في سوق أم درمان)

حكت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, خلال بث مباشر تابعه الآلاف من متابعيها قصتها مع الرجل الذي اشتهر بحبه وإعجابه بفنها وأغنياتها.

وقالت “القلعة”, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الرجل المعروف باسم “أبو دقن” كان يأتي أمام منزلها بالخرطوم, في وقت متأخر من الليل ويحمل معه “مسجل” عليه أغانيها.

وحكت سيدة الغناء السوداني, بعض المواقف الصعبة والطريفة للرجل الذي توفي خلال السنوات الماضية وطالبت جمهورها بالدعاء له.

الفنانة الشهيرة ذكرت أن من أصعب المواقف مع “أبو دقن”, كان خلال تكريم أقيم بفندق “المريديان”, بالخرطوم, حيث حضر الرجل وأصر على الدخول.

وواصلت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, سمحت له بدخول وأشترط عليه عدم إصدار أي تصرفات في التكريم الذي تواجد فيه عدد من الشعراء الكبار.

وقالت: بعد أن صعدت للمسرح تفاجأت بصعوده ووقوفه بجانبي, وبعد لحظات قام بتصرفات غريبة, حيث خلع “بنطلونه” في المسرح وبدله بآخر.

كما كشف عن موقف آخر معه, وهو ذهابها لسوق أم درمان بالنقاب, حيث تحرص على ذلك عندما تريد التسوق حتى تتوارى من أعين الجمهور والناس بالسوق.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: أوقفت السيارة بعيداً ونزلت وبعد قليل لمحته أمام واستطاع التعرف على شخصيتي وأنا بالنقاب.

وأضافت: قام بترديد أغنيتي “عزاز علينا” وهو يشير إلى عيوني وبعد لحظات عرفني كل من في السوق, ما أجبرني على قطع التسوق والعودة إلى السيارة.

وطلبت الفنانة ندى القلعة, في ختام سردها من جمهورها ومتابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة مؤكدة عفوها عنه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين