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شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يثير ضحكات الآلاف ببخله الشديد.. قام بإستئجار “كارو حمار” ليحمل عليها أمواله التي اقتربت من الترليون جنيه بدلاً من شحنها على سيارة حرصاً على تقليل التكلفة

2024/12/27
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أثار رجل سوداني, ضحكات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي, بسبب بخله الشديد الذي حير به المتابعين والحاضرين لأحد مواقفه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام شاهد عيان بإحدى الولايات بتصوير مشهد غريب للرجل البخيل.

شاهد العيان وثق لبخل الرجل الذي قام بشحن أمواله التي اقتربت من الترليون جنيه على ظهر “كارو حمار” بدلاً من شحنها على سيارة نقل “بوكسي”.

ويرى الرجل البخيل أن استئجار “الكارو”, يعتبر أقل تكلفة من إستئجار “البوكسي”, على الرغم من الأموال والثروة الطائلة التي يمتلكها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردة فعل المتابعين, فقد كتب أحدهم ساخراً: (هو لو بستأجر بكاسي كان بتكون دي قروشو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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