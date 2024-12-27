شاهد بالصورة والفيديو.. تاجر بصل بمدينة الدامر يفاجئ بنك السودان والمواطنين بتخزينه مبلغ 11 ترليون داخل منزله

فاجأ تاجر بصل بمدينة الدامر بولاية نهر النيل, بنك السودان, وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أيام من إعلان بنك السودان, عن تغيير العملة بعملة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تخزين تاجر البصل لمبالغ طائلة.

ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فإن أموال التاجر وصلت إلى 11 ترليون جنيه سوداني, قام بتخزينها داخل مخزن بمنزله بالدامر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فمن المتوقع أن يكون بنك السودان, قد تفاجأ بوجود هذه الكمية الكبيرة من الفئة القديمة عند مواطن واحد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين