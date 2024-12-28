منع دخول الفلسطينيين القادمين من السودان وسوريا و 3 دول إلى مصر

كشفت مصادر عن صدور قرار من السلطات المصرية بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من السودان وسوريا و3 دول عربية إلى مصر .

وكشفت المصادر لـ “العربية .نت” و”الحدث.نت” أن السلطات اتخذت قرارا بمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن من دخول مصر وحتى اشعار أخر.

وقبل أيام اتخذت السلطات المصرية قراراً مماثلا حيث قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية .

وأوضحت المصادر لـ “العربية .نت” و”الحدث.نت” أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن دخول مصر، كما تضمن منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية .

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت دعم مصر للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا.

وجددت مصر كذلك دعمها لجهود الشعب السوري فى إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.

الحدث نت