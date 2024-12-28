صلاح يطالب ليفربول بالتواضع.. ويكشف عن حلمه

بدا نجم ليفربول، محمد صلاح، سعيدا بمساهمته في الفوز على ليستر سيتي (3-1)، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح مباراة جيدة، واستطاع إحراز هدف فريقه الثالث، رافعا رصيده في صدارة هدافي البريميرليج إلى 16 هدفا.

وقال عن ذلك، في تصريحات لشبكة “أمازون برايم”: “إنها نتيجة جيدة.. لقد كانوا (ليستر سيتي) أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة جدا.. (لكن) تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، وكانت نتيجة رائعة”.وحول هدف التعادل الذي أحرزه كودي جاكبو، علق صلاح: “رائع.. لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة.. لقد تخلفنا 1-0، وتوجب أن نركز على تحقيق التعادل.. سجل هدفًا رائعًا.. إنه شيء يتدرب عليه كثيرًا”.

وبخصوص تسجيله 100 هدف على أرضه، طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال صلاح: “شيء أفتخر به للغاية.. نواصل العمل الجاد، وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك قليلًا”.

وأضاف: “الأهم هو فوز الفريق، ونأمل أن نتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز.. هذا ما أحلم به لهذا النادي.. إنه أمر رائع، لكننا نركز على كل مباراة، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال”.

وتابع: “الشيء الأكثر أهمية، هو أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين.. هذا أمر مهم للغاية”.

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