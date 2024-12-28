المؤثر الإيطالي خابي لام من أمام الكعبة “الحمد لله لقد منحني الله كل شيء” – صورة

نشر نجم “تيك توك” العالمي خابي لام صورة له أمام الكعبة المشرفة أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”.

وكتب الشاب الإيطالي، صاحب الأصول السنغالية مع الصورة “الحمد لله، لقد منحني الله كل شيء، والأهم من ذلك، القوة للاستمرار والإيمان بأحلامي”، مضيفا “واجهتُ العديد من الصعاب في حياتي، وعندما بدا كل شيء مستحيلا، كان إيماني هو القوة التي ساعدتني على الصمود”.

واختتم منشوره بشكر عميق “أشكرك يا الله لأنك أملي الوحيد”.

ولاقى منشور خابي لام تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوه من مختلف أنحاء العالم، خاصة في الأوساط العربية والإسلامية، عن إعجابهم بروحانيته وأثنى كثيرون على تمسكه بجذوره.

الشرق القطرية