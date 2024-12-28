المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل ببنك السودان المركزي ويشيد بالأداء في عمليات استبدال العملة

ثمن الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين، المدير العام لقوات الشرطة، اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بنك السودان المركزي في عمليات استبدال العملة النقدية الجديدة. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للبنك بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية، والسيد برعي الصديق، محافظ بنك السودان المركزي.

وأوضح مدير عام قوات الشرطة أن الزيارة تأتي في إطار عمل اللجنة العليا لاستبدال العملة، وهو مشروع وطني كبير يتطلب تضافر جهود الجميع. وأكد دعم رئاسة قوات الشرطة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات لضمان تأمينه الكامل، مشيرًا إلى أن عملية استبدال العملة تعزز ولاية البنوك على المال عبر البنك المركزي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد في حرب الكرامة المفروضة من قبل المليشيا المتمردة.

وأشاد الفريق أول خالد حسان بالأداء المتميز لموظفي بنك السودان المركزي، الذين يعملون بروح وطنية خالصة وبصبر وثبات رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، أشاد محافظ بنك السودان المركزي بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها قوات الشرطة في خططها وبرامجها لترقية وتطوير الخدمات الشرطية في مختلف المجالات. كما ثمّن الدعم الكبير المقدم من رئاسة قوات الشرطة لمنسوبي البنك الذين يعملون في ظروف استثنائية لإنجاح المشروع الوطني.