سفير السودان لدى إثيوبيا يطمئن على ترتيبات إنطلاق امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

إطمأن سفير السودان لدى إثيوبيا المندوب الدائم السفير الزين إبراهيم حسين خلال تفقده لمركز امتحانات الشهادة السودانية بمقر البعثة في حي كركوكس مكسيكو، على اكتمال الترتيبات لإنطلاق إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م السبت الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤م.

ووقف على الاستعدادات الإدارية حيث عقد الإجتماع الإعدادي بحضور كبير المراقبين ومدير وأعضاء المدرسه السودانية.

وأكد السفير الزين تسخير كل امكانات السفارة لدعم انجاح الامتحانات وراحة الطلاب متمنيا لهم التوفيق ولعوائلهم، مؤكدا أن الامتحانات ستتم في جو من الهدوء والانضباط تحت اشراف السفارة السودانية ومشاركتها أعضاء البعثة.

يذكر انه قد شارك في الطواف على مركز الامتحانات أعضاء السفارة والملحقين الفني والعسكري بالبعثة والكنترول ومدير المدرسة.

إطمأن سفير السودان لدى إثيوبيا المندوب الدائم السفير الزين إبراهيم حسين خلال تفقده لمركز امتحانات الشهادة السودانية بمقر البعثة في حي كركوكس مكسيكو، على اكتمال الترتيبات لإنطلاق إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م غدا السبت الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤م.

ووقف على الاستعدادات الإدارية حيث عقد الإجتماع الإعدادي بحضور كبير المراقبين ومدير وأعضاء المدرسه السودانية.

وأكد السفير الزين تسخير كل امكانات السفارة لدعم انجاح الامتحانات وراحة الطلاب متمنيا لهم التوفيق ولعوائلهم، مؤكدا أن الامتحانات ستتم في جو من الهدوء والانضباط تحت اشراف السفارة السودانية ومشاركتها أعضاء البعثة.

يذكر انه قد شارك في الطواف على مركز الامتحانات أعضاء السفارة والملحقين الفني والعسكري بالبعثة والكنترول ومدير المدرسة.

سونا