والي جنوب دارفور يعلن تجهيز أكثر من 14الف مقاتل في طريقهم الى دارفور لدحر المليشيا

-أعلن والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله عن تجهيز أكثر من 14 الف مقاتل في طريقهم الآن إلى دارفور لمواجهة مليشيات الدعم السريع المتمردة، بالتنسيق مع متحرك الصياد والولايات الأخرى في المحيط، مبيناً أنه تم تجهيزها عبر التنسيقيات والمنظومات الأهلية.

وقال بشير مرسال في حوار مع (سونا) ينشر لاحقاً ان هذه القوات على مستوى عالي من الجاهزية وقدرات قتالية متقدمة سيكون لها أثر على مسرح العمليات بدارفور وبقية المحاور، مشيرا الى أن العمل الآن منصب حول ترتيب وتنظيم عمليات التفويج الى جبهات القتال.

وأضاف ان الولاية تعمل على تنسيق جهود المقاومة الشعبية والاستنفار والإسناد الشعبي، كاشفا عن تواجد وفد من حكومة الولاية بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان لتنسيق هذه الجهود مع الحكومة الاتحادية.

وزاد “نورنا القيادات على مستوى الحكومة الاتحادية بهذه الجهود ونعمل على إكمال المتطلبات اللازمة لتمكين المقاتلين من المشاركة بفاعلية في عمليات التحرير”، وأضاف انه تم تشكيل تنسيقيات أهلية بالولاية لتصحيح الوضع والعمل على إفشال مخططات الإدارات الأهلية التي إنحازت إلى المليشيا وتساندها في عمليات استنفار المقاتلين، كاشفاً عن نجاح جهود التنسيقيات في تحييد كثير من الشباب.