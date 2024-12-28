سياسية
وزيرة التعليم بإقليم دارفور تطالب المنظمات الحقوقية والعدلية بادانة تشاد لحرمانها الطلاب السودانيين من الجلوس للإمتحانات
طالبت د /توحيدة عبدالرحمن وزير التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني في حكومة إقليم دارفور، المنظمات الحقوقية والإنسانية والعدلية في العالم كافة، بادانة دولة شاد لمنعها طلاب دارفور اللاجئين من الجلوس لامتحان الشهادة السودانيه المؤجلة للعام٢٠٢٣م.
وقالت في بيان لها ،ان أداء الإمتحانات من الحقوق الأساسية للاجئين والنازحين وان بعض الدول تكفل هذه الحقوق حتى للمدانين في جرائم ويقضون فيها عقوبات ،مؤكدة أن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية وان عملية حرمان التلاميذ من الجلوس لأداء الامتحانات جريمة شنعاء وقالت كنا في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور وبقلوب يعتصرها الألم بعد سماعنا برفض السلطات في الشقيقة تشاد من السماح لتلاميذنا في الجلوس وأداء الامتحانات، رغم كم الوساطات والجهود الدبلوماسية التي بذلت ومن عدة اطراف وجهات إلا ان كل ذلك لم يشفع لهؤلاء الأبرياء ، بعد ان تم خلط الأوراق بصورة متعمده، لأن هؤلاء تلاميذ مدارس وليسوا طلاب كليات عسكرية.
كنا ولا زلنا نتعشم ان نجد الأذن الصاغية والعقل المنفتح والذي يمكن ان يقيم مثل هذا الوضع وينصف هؤلاء التلاميذ ليس بالجلوس ومشاركة آخرين فصول الدراسة، انما فقط بالجلوس لأداء الامتحانات، لأن رسالة العلم والتعليم رسالة مقدسة في كل الشرائع والأديان،
وشددت على ضرورة إتاحة الفرصة لهم للجلوس لأداء الإمتحانات في شهر مارس المقبل.
واوصت الطلاب بالصبر لتجاوز هذه المحنة ومواصلة المسير،،، فالأحلام لا تنطفئ والأمل لا يمحى.
سونا