وزيرة التعليم بإقليم دارفور تطالب المنظمات الحقوقية والعدلية بادانة تشاد لحرمانها الطلاب السودانيين من الجلوس للإمتحانات

وقالت في بيان لها ،ان أداء الإمتحانات من الحقوق الأساسية للاجئين والنازحين وان بعض الدول تكفل هذه الحقوق حتى للمدانين في جرائم ويقضون فيها عقوبات ،مؤكدة أن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية وان عملية حرمان التلاميذ من الجلوس لأداء الامتحانات جريمة شنعاء وقالت كنا في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور وبقلوب يعتصرها الألم بعد سماعنا برفض السلطات في الشقيقة تشاد من السماح لتلاميذنا في الجلوس وأداء الامتحانات، رغم كم الوساطات والجهود الدبلوماسية التي بذلت ومن عدة اطراف وجهات إلا ان كل ذلك لم يشفع لهؤلاء الأبرياء ، بعد ان تم خلط الأوراق بصورة متعمده، لأن هؤلاء تلاميذ مدارس وليسوا طلاب كليات عسكرية.