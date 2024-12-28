جابر يلتقي وفد تنسيقية قبيلة السلامات بالداخل والخارج

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بالدور البارز الذي تقوم به تنسيقية أبناء السلامات داخل السودان وخارجه في دعم وإسناد القوات المسلحة، ومشاركتها في الدفاع عن سيادة ووحدة السودان.

وخلال لقائه الجمعة في مكتبه بمدينة بورتسودان مع وفد التنسيقية برئاسة الأمير اللواء ركن (م) عبدالمالك بشير موسى، أكد الفريق إبراهيم على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني ومكافحة النعرات العنصرية والقبلية لتحقيق الأمن والاستقرار. كما أشاد بموقف التنسيقية الحازم تجاه تحييد بعض أبناء القبيلة الذين انضموا إلى صفوف المليشيات المتمردة.

من جانبه، جدد رئيس تنسيقية أبناء السلامات تأكيده على دعم وإسناد التنسيقية ووقوفها الكامل مع القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوداني.

كما أكد رئيس التنسيقية التزامها الرافض لقتال بعض أبنائها ضمن صفوف المليشيات المتمردة، داعيًا إياهم إلى تغليب صوت العقل والانضمام إلى صفوف الوطن والوقوف مع القوات المسلحة.

سونا