سفير السودان بالقاهرة يكشف عن تنظيم السفارة لفعاليات مهمة خلال العام الجديد

كشف سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية الفريق أول ركن/ عماد الدين مصطفى عدوي، عن فعاليات مهمة تعتزم السفارة تنظيمها مطلع العام الجديد، أهمها ملتقى للإعلام والمجتمع ، لتناول اهم قضايا الإعلام في البلدين وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ، لدعم عملية تبادل الرسائل الإيجابية الهادفة لتنوير المجتمعات بخصوصية وقدسية العلاقات السودانية المصرية والآفاق المستقبلية الواسعة التي تتميز بها تلك العلاقات الراسخة .

كما كشف السفير عن اختراق احدثته السفارة في حشد الدعم اللازم لمرحلة تهيئة قطاعات الدولة السودانية لمرحلة اعادة الإعمار عبر تنظيمها سلسلة من الفعاليات حول إعمار قطاعات الصناعة والزراعة ومؤخرًا المنتدى الأول لرجال الأعمال المصري والسوداني ، وما خلصت اليه تلك الأنشطة من تامين لشركاء جادين ومؤهلين للمساهمة في عملية اعادة الإعمار ، مشددا على مواصلة السفارة في تشبيك النخب القطاعين في البلدين الشقيقين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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