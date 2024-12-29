يامال: نيمار مثلي الأعلى.. ونحلم بحصد السوبر الإسباني

وجه لامين يامال، نجم برشلونة، رسالة إلى مشجعي البارسا عقب الفوز بجائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب شاب في العالم خلال 2024.

وقال يامال، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عقب الفوز بالجائزة: “أحبك كثيرا يا أبي.. أنا سعيد جدا. أي جائزة فردية أو جماعية تجعلني فخورا. أشكر جميع المدربين، والجهاز الفني، وعائلتي التي تساندني دائما”.وأضاف: “تركيزي الأكبر هو الفوز بالألقاب الجماعية، لأنها ما يفتقده النادي، وهو أكثر ما نطمح له في برشلونة، سواء الدوري، دوري الأبطال، الكأس، أو السوبر”. وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع الثناء والضوء المسلط عليه في عمر 17 عاما، أجاب ببساطة: “في النهاية، علي أن أركز وألعب كرة القدم، أنا ممتن جدا لكل الأساطير التي تحدثت عني بشكل جيد، خصوصا نيمار، إنه مثلي الأعلى”.

واختتم: “أقول للجميع إننا نمضي بكل حماس، ونأمل أن نبدأ العام الجديد بأول لقب وهو السوبر الإسباني، ونسعى لتحقيق كل شيء”.

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