حصاد 2024.. نهاية حزينة للمنتخب الإماراتي

اختتم المنتخب الإماراتي عام 2024، بنهاية حزينة عندما فشل في التأهل إلى قبل نهائي كأس الخليج في الكويت، مكررا خروجه من دور المجموعات لبطولات كأس الخليج، للمرة الثالثة على التوالي. وفشل في تدشين العام الجديد 2025، بالفوز بلقبه الخليجي الثالث بعد لقبين حصل عليهما عامي 2007 و2013.وودع المنتخب الإماراتي “خليجي 26″، بعدما حل في المركز الثالث في المجموعة الأولى من البطولة المقامة في الكويت حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.وجمع الأبيض الإماراتي نقطتين من التعادل مع قطر وعمان بنتيجة واحدة (1-1)، وخسر أمام الكويت (1-2).

وبدأ المنتخب الإماراتي مشواره في عام 2024، بالخسارة من عمان (0-1)، في مباراة ودية جرت يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأنهى العام بالتعادل أيضا مع منتخب عمان (1-1)، في الجولة الثالثة والأخيرة من “خليجي 26”.

وما بين المباراتين، لعب المنتخب الإماراتي 12 مباراة رسمية في “خليجي 26″، وفي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.ونجح في اجتياز المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، والتأهل إلى بطولة كأس آسيا، بعد تصدره للمجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة.

وخاض 4 مباريات متبقية من تصفيات المرحلة الثانية مطلع 2024، وحقق فيها الفوز على اليمن (2-1) و(3-0)، وعلى النيبال (4-0)، وتعادل مع البحرين (1-1).

وبدأ المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، بفوز كبير خارج الديار على المنتخب القطري (3-1).

وعلى أرضه، خسر أمام إيران (0-1)، وتعادل مع كوريا الشمالية (1-1)، وخسر أمام مضيفه أوزبكستان (0-1).

ثم فاز على أرضه في الجولتين الخامسة والسادسة على قيرغيزستان (3-0)، وقطر (5-0)، ليحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أوزبكستان، وتأتي قطر رابعا برصيد 7 نقاط، وقيرغيزستان خامسا برصيد 3 نقاط، وكوريا الشمالية سادسا بنقطتين.

وتتبقى للإمارات في 2025، أربع مباريات في التصفيات الآسيوية، وتلتقي فيها خارج أرضها مع إيران وكوريا الشمالية وقيرغيزستان، وعلى أرضها مع أوزبكستان في الجولة قبل الأخيرة.

كووورة