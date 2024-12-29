اختصاصية: مرضى السكري معرضون للإصابة باعتلالات الكلى بنسبة 30%

دعت أخصائية الأمراض المزمنة ومثقفة السكر في المراكز الصحية بالقطيف ليلى العنكي، إلى ضرورة إجراء التحاليل الدورية للكشف المبكر عن اعتلالات الكلى، خاصة لمرضى السكري المعرضين للإصابة بالفشل الكلوي بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.وأوضحت العنكي، لـ “اليوم” أن التشخيص المبكر يحمي من تدهور حالة الكلى ويقي من الفشل الكلوي، مشددة على أهمية تنظيم مستوى السكر في الدم والمحافظة عليه ضمن الحدود الطبيعية من خلال المتابعة الدورية مع الطبيب والالتزام بتناول الأدوية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.

وأشارت خلال مشاركتها في فعالية «احرس كليتيك» التي نظمتها إدارة المراكز الصحية بالقطيف إلى أن الكلى، رغم صغر حجمها، تقوم بفلترة حوالي 200 لتر من الدم يومياً، مؤكدة على أهمية الكشف المبكر عن اعتلالات الكلى لأن مرض السكري غالباً ما يكون بدون أعراض في بدايته.

وبين العنكي، أن معدل ترشيح الكلى الطبيعي يتراوح بين 90 إلى 100، وينخفض هذا المعدل مع التقدم في العمر، لكن يتدهور بشكل أسرع لدى مرضى السكر والضغط، ما قد يستدعي الخضوع لغسيل الكلى عند انخفاض معدل الترشيح إلى 15%.وأكدت على أهمية المتابعة الدورية وإجراء التحاليل بانتظام للحفاظ على صحة الكلى وتجنب مضاعفات السكري.

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