انطلاق امتحانات الشهادة السودانية ببنغازي

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة السودانية بمقر الجامعة البريطانية الليبية ببنغازي بما يزيد عن ٥٠٠ طالبا وطالبة من الوافدين الذين استقبلتهم دولة ليبيا الشقيقة.

أبان القنصل العام للسودان بمدينة بنغازي ان المدينة استقبلت أعدادا كبيرة من الطلاب السودانيين كما تم تشكيل لجنة عليا مكونة من المجلس التربوي لمدرسة الصداقة والجالية السودانية ببنغازي وتحت اشراف مباشر من القنصل للتنسيق مع الجامعة البريطانية الليبية لاستضافة الامتحانات.

كما أشار القنصل العام للأثر الإيجابي لزيارة وزيرة الرياضة هزار عبد الرسول لبنغازي والتي تفقدت خلالها مركز الامتحانات ووقفت على التجهيزات واطمأنت خلال لقائها مع ادارة الجامعة على الاستعدادت لاستضافة الامتحانات.