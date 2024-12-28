شاهد بالفيديو.. صحفي سوداني يقوم بجولة في شوارع بحري بعد سيطرة الجيش عليها ويؤكد: (بحري افضل حال من أمدرمان، من حيث الخراب والدمار ومنازلها حافظت على شكلها وأبوابها مغلقة)

قام صحفي سوداني, بجولة في شوارع مدينة بحري, بالعاصمة الخرطوم, وذلك بعد بسط الجيش سيطرته على عدد كبير من الأحياء البارزة بالمدينة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الصحفي والإعلامي عبد الرؤوف طه علي, بتصوير مشاهد من أحياء بحري.

وكتب على المقطع الذي حظي بتفاعل وأعجاب كبير من قبل المتابعين: (بحري افضل حال من أمدرمان، من حيث الخراب والدمار،كثير من المنازل حافظت على شكلها وأبوابها مغلقة ومظهرها محافظ).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (عكس أمدرمان حيث لا يخلو منزل من اثار الرصاص وجميع أبواب المنازل مفتوحة ومنهوبة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين