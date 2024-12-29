والي القضارف يدشن أسطول عربات قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لترحيل طلاب الشهادة السودانية بولاية القضارف

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن بساحة أمانة الحكومة السبت أسطول العربات التي وفرتها قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لترحيل طلاب الشهادة السودانية العالقين والذين يجلسون لاداء الإمتحانات بالولاية حيث يتكون الأسطول من ٢٢ عربة تابعة للشرطة و٢٠ عربة تابعة لجهاز المخابرات بجانب ٦ عربة اسعاف وعدد ٢ تنكر للمياه و٣ عربات للطواريء وذلك لإعانة الممتحنين على اداء الامتحانات برعاية كريمة من المدير العام لقوات الشرطة السودانية ومدير عام جهاز المخابرات العامة .

وامتدح الوالي هذه المبادرة واهتمام قوات الشرطة والمخابرات العامة بترحيل الطلاب إلى مراكز الإمتحانات وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى تأمين عمليات الإمتحانات.