اجازة خطة وموازنة الصندوق القومي للتأمين الصحي للعام ٢٠٢٥م

جاء ذلك اليوم في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بقاعة برج الضمان الاجتماعي ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الأستاذ احمد آدم بخيت، كما اجاز المجلس تقرير أداء الصندوق للعام ٢٠٢٤م.

وفي تصريحات اعلامية اوضح الوزير والمدير العام للصندوق ان خطة العام ٢٠٢٥م جاءت في إطار الإستجابة للوضع الإنساني، واستعادة المرافق الصحية التي دمرها التمرد، وتقديم الخدمات في الولايات المتاثرة بالحرب، وتحقيق الريادة في ادخال الجميع في مظلة التأمين الصحي، وتقديم خدمات طبية متميزة بعدالة واستدامة ترضي الجميع، فيما جاءت مصفوفة الاستراتيجية الاربعية في اطار بناء القدرات المؤسسية ، والمحافظة على التغطية السكانية بنسبة ٨٦ % ، وتوفير التمويل اللازم والاستغلال الامثل للموارد، بالإضافة إلى رفع الوعي التاميني، وتعزيز الشراكات، بالتركيز على خطط وبرامج ومشروعات الإعلام والعلاقات العامة لتحقيق اهداف الصندوق.

سونا