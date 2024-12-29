وزير الصحة: كل من ساند المليشيا لا مكان له في القطاع الصحي

قال د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المكلف أن الصحة شأنها شأن غيرها من المؤسسات حيث هناك كادر ساند المليشيا وكل من ساند المليشيا لا مكان له في قطاع الصحة نافيا تماما انهيار القطاع الصحي بالسودان حيث توجد الأركان الأساسية لتقديم خدمات صحية بصورة عادية حيث يعمل ثلثي المستشفيات ويوجد نظام كوادر بشرية ونظام معلومات وغيرها وهي متوفرة مما يتناقض مع ادعاءات الأعداء بانهيار النظام الصحي.