سياسية
وزير الصحة: كل من ساند المليشيا لا مكان له في القطاع الصحي
قال د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المكلف أن الصحة شأنها شأن غيرها من المؤسسات حيث هناك كادر ساند المليشيا وكل من ساند المليشيا لا مكان له في قطاع الصحة نافيا تماما انهيار القطاع الصحي بالسودان حيث توجد الأركان الأساسية لتقديم خدمات صحية بصورة عادية حيث يعمل ثلثي المستشفيات ويوجد نظام كوادر بشرية ونظام معلومات وغيرها وهي متوفرة مما يتناقض مع ادعاءات الأعداء بانهيار النظام الصحي.
وأشاد هيثم خلال حديثه في منبر وزارة الإعلام الأسبوعي عبر وكالة السودان للأنباء بقاعة جهاز المخابرات بمدينة بورتسودان أشاد بكل الكوادر الصحية التي تعمل في ظروف غاية الصعوبة مما يؤكد همهم الكبير لتقديم خدمات أفضل للمواطن السوداني.
وأشار هيثم أن وزارة الصحة عملت على توفير الأدوية بقدر كبير جدا وان معدل الاستيراد للأدوية بلغ 200 مليون دولارا وصلت البلاد، مشيدا بجهود المستوردين وان أسعار الأدوية تحت رعاية مجلس الأدوية السموم.
فيما يتعلق بالتأمين الصحي قال هيثم أن التأمين بدأ يستعيد عافيته وان البطاقة العلاجية تستعيد عافيتها.
سونا