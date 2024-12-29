سياسية
الصحة بالنيل الأبيض تنفذ حملة لتطهير وتعقيم مراكز الامتحانات وداخليات السكن لطلاب الشهادة السودانية
قامت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض ممثله في إدارة الخدمات الصحية بالمحليات بتطهير وتعقيم قاعات الامتحانات والفصول والداخليات لطلاب الشهاده السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٣م .
وقال الدكتور الزين سعد ادم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريح ( لسونا ) ان وزارة الصحة حريصة على صحة الطلاب وتهيئة البيئة الصحية بكل مراكز الامتحانات وسكن الطلاب والطالبات .
واشار إلى ان الوزارة وضعت خطة متكاملة في الجوانب الوقائية والصحة العلاجية بمشاركة عدد من الجهات العاملة في مجال الصحة والمنظمات لتقديم الخدمات الصحية والطبية للطلاب في مراكز الامتحانات والسكن.
سونا