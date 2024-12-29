الصحة بالنيل الأبيض تنفذ حملة لتطهير وتعقيم مراكز الامتحانات وداخليات السكن لطلاب الشهادة السودانية

وقال الدكتور الزين سعد ادم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريح ( لسونا ) ان وزارة الصحة حريصة على صحة الطلاب وتهيئة البيئة الصحية بكل مراكز الامتحانات وسكن الطلاب والطالبات .

واشار إلى ان الوزارة وضعت خطة متكاملة في الجوانب الوقائية والصحة العلاجية بمشاركة عدد من الجهات العاملة في مجال الصحة والمنظمات لتقديم الخدمات الصحية والطبية للطلاب في مراكز الامتحانات والسكن.

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