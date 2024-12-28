هلاك (٢٥) متمردا من مليشيا الدعم السريع وتدمير سبع مركبات قتالية بالفاشر

تمكنت القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح مسنودة بالمدفعية في الاشتباكات التي وقعت بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم الجمعة من تحقيق انتصار على مليشيا الدعم السريع المتمردة، تمثل في قتل عدد (٢٥) فردا من المليشيا بجانب تدمير سبع مركبات قتالية بالكامل من بينها عربة مصفحة، وصرصر، ومدرعة ” BTR “، بينما لاذ من تبقي منهم بالفرار تاركين قتلاهم وجرحاهم على أرض المعركة.

وكشفت الفرقة السادسة مشاة عبر صفحتها علي الفيسبوك عن نشوب خلافات حادة بين قوات المليشيا فيما بينها بالمنطقة x بالذخيرة الحية بحسب شهود عيان ، مما أدى إلى مقتل عدد (١٤) شخصا واصابة آخرين بجروح. وعزت تلك الخلافات للإتهامات التي أصبحت تدب في أوساطهم بسبب الهزائم المتكررة التي ظلت تطالهم هذه الأيام بالفاشر العصية.

واضافت أن المليشيا قد ناشدت بعض منسوبيها بضرورة الإنسحاب من صفوفها نسبة لعدم صرف مرتباتهم وسداد استحقاقات الهلكى منهم خاصة في ظل تغيير واستبدال العملة الجديدة الذي يجري تنفيذه بالبلاد وأكدت الفرقة السادسة مشاة استقرار الأوضاع بمدينة الفاشر، وتماسك القوات في سبيل حماية المدنيين. وحيت في الوقت نفسه القوات المسلحة والقوة المشتركة والشرطة والأمن وقوات العمل الخاص، والمستنفرين ولكل الأبطال الأوفياء، لصمودهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قاموا بها طوال معركة الكرامة مما مكنهم من تحقيق الإنتصارات الكبيرة على المليشيا المتمردة.