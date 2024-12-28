سياسية
والي القضارف يقرع الجرس بالمدرسة الاميرية ايذانا بانطلاق الامتحانات بالولاية
قرع والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد جرس امتحانات الشهادة السودانية بحضور لجنة الأمن ومدير عام وزارة التربية والتوجيه ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية من المدرسة الاميرية الثانوية بنات ايذانا بانطلاق الامتحانات على مستوى الولاية والتي جلس لها عدد (٢٧٥٨٠) الف طالبا وطالبة موزعين في عدد (١٢٩) مركزا بالولاية.
واعرب والي القضارف عن امنياته بالتوفيق والسداد للممتحنين وطالب الوالي الطلاب بالتركيز وتحقيق النجاح الكبير وجعل الولاية ضمن المائة الاوائل على مستوى السودان مؤكدا تسخير كافة امكانيات الولاية لانجاح الامتحانات في ظل الظروف الراهنة.
من جهته أكد الاستاذ الفاتح الصافي مدير عام وزارة التربية والتوجيه استكمال كافة الاجراءات الفنية والإدارية للامتحانات على مستوى الولاية مشيدا بالجهود الكبرى لحكومة الولاية ومبادرات الأجهزة الأمنية في ترحيل الطلاب من والى مراكز الامتحانات.
سونا