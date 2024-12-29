الإعيسر يؤكد حرص الدولة على تمليك الرأي العام الحقائق كاملة حول انتهاكات المليشيا المتمردة

اكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر ، حرص الدولة على تمليك الرأي العام الحقائق كاملة حول انتهاكات المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني.

وقال خلال حديثه في التنوير الأسبوعي الدوري الثالث حول انتهاكات المليشيا المتمردة إن وزارة الثقافة والاعلام تتطلع إلى أن يقوم الإعلام بدوره كاملا في نقل الوقائع كما حدثت دون تغبيش، مؤكدا أن المليشيا ارتكبت جرائم كبرى بحق السودانيين وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير والتخريب والنهب لمستودعات ومخازن الادوية ولقاحات الأطفال كما حدث في الفاشر وغيرها.