إنضمام قيادي بارز بالمؤتمر السوداني الي حركة العدل والمساواة السودانية

ويعد انضمام الأستاذ/يوسف إضافة مهمة للحركة التي تتمدد بثبات في ربوع الوطن لما تحمله من مشروع واعد فضلا عن التضحيات الجسام التي تبذلها قيادة الحركة واسود القوة المشتركة في مختلف مسارح العمليات التي تخوض فيها معركة الحفاظ على كيان الوطن وحماية ممتلكات الشعب وصون كرامته والوقوف بصلابة مع القوات المسلحة وقوات الاسناد الاخرى في وجه الحملة التي تستهدف البلاد والشعب.

الصفحة الاعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية