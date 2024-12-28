السعودتة تغتال العراق بثلاثية والحمدان يحرج رينارد في 5 دقائق

سجل عبد الله الحمدان مهاجم الهلال هدفين للمنتخب السعودي ضد العراق ليثبت أقدام الأخضر على طريق التأهل للدور نصف النهائي من بطولة “خليجي 26”.

والتقى المنتخبان مساء السبت في ختام منافسات المجموعة الثانية على ملعب جابر الأحمد الدولي، في الكويت حيث تقام البطولة.

وبعد أقل من 12 دقيقة من نزوله كبديل، سجل الحمدان هدفين في غضون 5 دقائق ليفك التعادل مع العراق ويمنح الأخضر الفوز 3-1، ليمنح مديره الفني هيرفي رينارد مكافأة سريعة. وتقدم سالم الدوسري للسعودية بضربة جزاء في الدقيقة 57، ثم تعادل العراق عبر مهند علي في الدقيقة 64، وفي الدقيقتين 81 و86 سجل الحمدان هدفي الفوز.

وأمام اليمن في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات سجل الحمدان هدف الإنقاذ والفوز 3-2 بعدما كاد التعادل يضعف آمال الأخضر في التأهل، عقب الخسارة من البحرين في الجولة الأولى بنفس النتيجة.

الحمدان أثبت عمليا أنه يستحق فرصة أكبر مع المنتخب السعودي، وقدم في أقل من 20 دقيقة أكثر بكثير مما فعله عبد الله رديف مهاجم الاتفاق الذي واصل رينارد الاعتماد عليه أساسيا.

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