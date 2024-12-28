شاهد بالصور.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يقرع الجرس إيذانا ببدء امتحانات الشهادة السودانية بمحلية سواكن ويطمئن على الطلاب الممتحنين

اطمأن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم “السبت” على سير امتحانات الشهادة السودانية وجاهزية المراكز في إستقبال الطلاب لآداء الامتحانات. وتفقد سيادته المراكز الرئيسية للامتحانات بمحلية سواكن بولاية البحر الأحمر.

كما تفقد أيضاً المراكز الخاصة بالطلاب النازحين من الولايات الأخرى. ووقف على مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الذي ظلت تضطلع به وزارة التربية والتعليم في توفير الإحتياجات الفنية واللوجستية من أجل إنجاح امتحانات الشهادة السودانية.

مشيراً إلى دور سفارات السودان بالخارج في تهيئة وتنظيم مراكز الامتحانات للطلاب خارج السودان.