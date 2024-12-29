وزير الخارجية وسفير السودان بالقاهرة يقرعا جرس انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بالقاهرة

قرع معالي السيد الدكتور/ علي يوسف – وزير الخارجية والسيد السفير الفريق أول ركن مهندس / عماد الدين مصطفى عدوي- سفير السودان بالقاهرة ، ظهر السبت الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ ، جرس امتحانات الشهادة السودانية بمركز مدرسة السعيدية بالجيزة ، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جرت عملية دخول الطالبات بسلاسة بعد التأكد من هوياتهم وأرقام الجلوس .

وتفقد السيد وزير الخارجية يرافقه سفير السودان بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية لجمهورية السودان بالقاهرة وعدد من الشخصيات القومية، لجان الامتحانات حيث تم الوقوف على التجهيزات الطبية وسير اللجان بالشكل المطلوب ، وخاطب السيد وزير الخارجية علي يوسف والسيد السفير / عماد عدوي أولياء الأمور لطمأنتهم حول سير الامتحانات الأمر الذي وجد ارتياح وسعادة لدى كافة أولياء أمور الطلاب والطالبات الممتحنين.

وكان المستشار الثقافي بالسفارة د.عاصم احمد حسن، قد اعلن صباح اليوم بدء امتحانات الشهادة بعدد ٢٩ مركز ، مؤكدا ان الجلسة الأولى قد تمت بنجاح وتنسيق وانسجام تام بين كافة المكونات العاملة بداية من السفارة السودانية والسلطات المصرية ممثلة في وزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم ، والمعلمين والمعلمات بالبلاد .

وعبر المستشار الثقافي عن شكره العميق للسلطات المصرية ومدراء المدارس المصرية على التسهيلات المقدمة لعقد الامتحانات .

سفارة السودان – القاهرة