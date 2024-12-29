عقار يتفقد امتحانات الشهادة السودانية في كسلا

تفقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار مراكز امتحانات الشهادة السودانية بولاية كسلا في يومها الأول. وقال عقار: قمت صباح اليوم بزيارة لولاية كسلا رافقني بها وزير التربية والتعليم د. احمد خليفة، والأستاذة سلوى آدم بنية مفوض عام العون الإنساني.

تأتي هذه الزيارة استكمالاً لواجباتي الإشرافية علي وزارة التربية والتعليم التي تخوض إحدى المعارك الشرسة لبقاء الدولة، بعد الدمار الذي احدثته قوات التمرد وتشريدها لملايين السودانيين وتآمر الآخرين علي وطننا العزيز وأبناءه لإقعاده ولذلك فقد عزمنا في مجلس السيادة الانتقالي مع بقية مؤسسات الخدمة المدنية والأجهزة الامنية لمنح الطلاب السودانيين وأسرهم الامل في ان المستقبل هو ملكهم وذلك عبر الاصرار على اقامة امتحانات الشهادة السودانية رغم الصعاب والمعوقات الكثيرة وقد كان. فقد قمت اليوم بقرع جرس بداية الإمتحانات من داخل مدرسة كسلا الثانوية بنات.

ان قيام امتحانات الشهادة السودانية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، هو انجاز جبار تضافرت من اجله مجهودات العديد من رجال ونساء السودان كلٌ من موقعه.

كما قمت بزيارة لبعض دور الايواء بغرض الوقوف علي اوضاع النازحين القادمين من المناطق التي هاجمتها قوات التمرد. وتلا ذلك لقائي مع لجنة أمن ولاية كسلا حيث استمعت للتقارير الأمنية والاوضاع الانسانية وجُل التقارير تؤكد بأن ولاية كسلا بخير وان السودان سيتعافي و ينهض قريباً.

اختتمت زياتي بتفقد الفرقة ٤١ مشاة.